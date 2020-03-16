 

Помпео осудил попытки Пекина переложить на США вину за коронавирус

16.03.2020, 23:35, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонной беседе с высокопоставленным китайским дипломатом высказал «решительные возражения» по поводу попыток Китая переложить вину за вирус COVID-19 на Соединенные Штаты, заявляют в Госдепартаменте.

Беседуя в понедельник с директором Канцелярии по иностранным делам Коммунистической партии Китая Яном Цзечи, Помпео отметил, что «сейчас не время распространять дезинформацию и несуразные слухи», сообщается в заявлении официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус



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