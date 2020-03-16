Президент Украины объявил о жестких мерах по борьбе с коронавирусом

16.03.2020, 23:35, Новости дня

КИЕВ – Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство республики ввести ограничительные меры на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, запретить работу метрополитенов.

Лидер Украины вступил 16 марта с новым видеообращением и отметил, что с «сегодняшнего дня будет максимально часто информировать об актуальной ситуации по противодействию коронавирусу».

«Настоятельно рекомендую всем людям оставаться дома, кроме необходимости покупки продуктов или лекарств. Особенно это касается граждан старше 60 лет, пребывающих в зоне риска», – отметил Владимир Зеленский.

По состоянию на 16 марта 2020 года в Украине проработано 79 подозрений на коронавирус, подчеркнул лидер страны. По его словам, пять из них оказались положительными.

Он назвал девять пунктов, в которых сконцентрировал понимание и необходимость ограничительных мер.

Перечень необходимых мер по борьбе с коронавирусом

«В ближайшее время ожидаем от НБУ, Министерства финансов, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений», – заявил президент Украины.

Он отметил, что граждане, получающие пенсию меньше пяти тысяч гривен (приблизительно двести долларов – Т.Б.) гривен, должны получить доплату в размере одной тысячи гривен.

«В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной инфекции, а именно – в Черновицкой и Житомирской областях – ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта 2020 года», – сказал Владимир Зеленский.

Министерству здравоохранения предлагается временно запретить плановые мероприятия и плановые операции и осуществлять только срочные и неотложные меры, подготовить медицинские учреждения для приема и лечения инфицированных больных в тяжелом состоянии.

В Киеве с 17 марта вводятся ограничения

В столице Украины с 17 марта в связи с противодействием распространению коронавируса вводятся ограничительные меры и временно приостанавливается работа общественных учреждений, ограничивается проведение культурных спортивных, религиозных и других мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

С 17 марта в Киеве максимально ограничивается также передвижение людей между городом столицей и другими населенными пунктами Украины. Работа предприятий общественного питания. Не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары.

«Они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды; не будут работать магазины и торговые центры. За исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек, – подчеркивается в видеосообщении мэра Киева Виталия Кличко.

Работа киевского общественного транспорта пока не ограничивается.

На «территории» борьбы с коронавирусом

Политолог Борис Кушнирук считает, что сегодня один из главных вопросов – в какой мере, то, что делается государственными органами, насколько это корректные действия для такой проблемы?

«У меня есть сомнения, что они эффективны: то, что делается, на самом деле позволит решить проблему. По большому счету, сезонным гриппом болеют и умирает значительно больше, чем от коронавируса. Очевидно, что много вещей нужно решать на законодательном уровне, что делать с контрактами со спортзалами, коммунальными платежами? Зачем закрывать рестораны? Там, что все будут сидеть толпами? Нет. Зачем закрывать спортзалы? Люди все равно будут ходить в магазины, тогда почему считается, что в спортзале инфекция может лучше распространяться, чем в магазине?» – говорит Борис Кушнирук корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем, он отмечает, что современное человечество заходит на территорию борьбы с коронавирусом впервые, не зная четких механизмов борьбы с этой инфекцией.

«Но что делать тем, кто работает в секторах экономики, которые временно будут остановлены – общественный транспорт, сфера обслуживания? Кто будет содержать этих работников? Это притом, что принципиально остановить эпидемию власть не может. Просто утверждает, что таким образом она тормозит скорость ее распространения», – подчеркивает Борис Кушнирук.

Работа на опережение?

Директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что действия украинской власти не учитывают европейский опыт. И мероприятия, связанные с противодействием распространению коронавируса, по его словам, сложно называть «работой на опережение».

«Хотя Владимир Зеленский и говорил, что мы действуем жестко и с опережением, но, вероятно, украинской власти не хватает профессионализма и опыта действий в критической ситуации. Мы помним, что во время эвакуации украинцев из Китая на первом плане был министр внутренних дел Арсен Аваков. А сейчас он публично не замечен», – говорит Евгений Магда корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Политолог считает, что призывы украинской власти к гражданам, которые находятся за рубежом, должны «иметь под собой экономические решения».

«Но таких решений нет, чтобы они подходили с экономической точки зрения нашим гражданам, которые готовы вернуться домой, оставив работу за рубежом», – считает Евгений Магда.

Предупреждение вируса и скоординированная работа

Политолог Андрей Бузаров считает, что Украина «достаточно правильно» реагирует на ситуацию с предупреждением распространения коронавируса.

«Мы видим, какие методы принимаются в мире и реагируем также. Украина не может быть обособленной страной в этом вопросе, которая бездействует. Сегодня нужно принимать экстра-меры, чтобы предупредить распространение этого заболевания, учитывать, какие могут быть политические и экономические последствия от этой болезни», – говорит Андрей Бузаров корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Оценку действиям власти, по его словам, можно будет дать через пару месяцев. Вместе с тем, Андрей Бузаров считает, что мировое сообщество не демонстрирует «скоординированной работы» в борьбе с распространением Covid-19.

«Все думают больше чтобы собственное население уберечь, а не о том, чтобы координировать действия и бороться совместными методами. Ни в Европе, ни в Азии нет скоординированной работы по этому вопросу, полная хаотичность», – подчеркивает политолог.

Россия закрывает границу с Беларусью

Как сообщает 16 марта «Российская газета», граница России и Беларуси закрывается для передвижения людей в целях нераспространения коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. Ранее правительством России было принято решение о закрытии с понедельника авиасообщения со странами Евросоюза.

«Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», – заявил глава кабинета министров.

В Кремле рассчитывают на понимание со стороны Минска данных мер, введенных из-за коронавируса.

«Каждая страна может принимать меры, необходимые для противодействия коронавирусу и для защиты здоровья граждан», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Российская газета».

ЮНИСЕФ о гибкой трудовой неделе

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призывает работодателей в Украине ввести гибкие рабочие графики, которые позволят сотрудникам организовать уход за детьми в период карантина.

«Карантин вызывает серьезное беспокойство о безопасности и благосостоянии детей. Многие дети могут оставаться сами или без надлежащего ухода, поскольку их родителям нужно ходить на работу. Введя гибкие рабочие механизмы и/или оказание помощи по уходу за детьми, компании будут положительно влиять на рабочую атмосферу, поскольку сотрудники будут меньше волноваться за детей, оставленных дома», – отмечается 16 марта в заявлении Детского фонда ООН.