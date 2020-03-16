 

Индексы США закрылись рекордным обвалом

16.03.2020, 23:30, Новости дня

По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 марта, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса. Это крупнейший обвал котировок с октября 1987 года.

Так, американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 2997,10 пункта (12,93%) и остановился на отметке 20 188,52 пункта. Это крупнейшее сокращение индекса в процентном исчислении по итогам сессии со времен так называемого черного понедельника, 19 октября 1987 года, когда индекс снизился на 22,6%. При этом данный индекс никогда в истории не терял сразу так много пунктов, как в понедельник, передает ТАСС.

Индекс S&P 500, включающий 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 324,89 пункта (11,98%) и оказался на отметке 2386,13 пункта.

Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 970,28 пункта (12,32%), до 6904,59 пункта.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как провалилась попытка США отсрочить новый кризис.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03 / Экономист рассказал о влиянии снижения ставки ФРС США на рубль

14.01 / «Адмирал Эссен» провел учения по ПВО в Средиземном море

24.01 / С должности председателя лесхоза уволили Сысу, которого задержали после взятки детективу НАБУ

16.02 / Задержание украинских рыбаков. В ФСБ заявили, что украинцы признались в браконьерстве

04.03 / Стало известно о карантине по коронавирусу в общежитиях университета в Петербурге

28.01 / Сирия нанесла удар по боевикам в Идлибе

21.01 / Путин пожелал Игорю Краснову получить поддержку в Совете Федерации

09.01 / МАУ предложит другие маршруты или вернет деньги из-за отмененных рейсов в Тегеран

12.01 / Назначена дата повторных выборов президента Абхазии

21.02 / У китаянки, из-за которой в Брянске отцепили вагон с украинцами, COVID-19 не подтвердился

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика