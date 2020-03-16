Эксперты: Мифы об алкоголе способствуют возникновению алкоголизма

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16.03.2020, 23:26, Разное

Распространенность мифов об алкоголе среди населения страны достаточно высока. Эксперты считают, что стереотипы о спиртном на самом деле способствуют возникновению алкоголизма и его губительных последствий.
В их числе находится поддерживаемое многими мнение, что способность пить и не пьянеть является показателем крепкого здоровья. Медики же в таких случаях говорят о второй стадии алкоголизма, когда возникает так называемая толерантность к горячительным напиткам, приводящая в конечном итоге к заболеваниям сердца и сосудов. Другим фактором поддержки предполагаемой «пользы» напитков с этанолом выступает их связь с повышением аппетита. Однако сторонники такой идеи забывают, что с течением времени желание «закусывать» исчезает. Раздражающее действие спирта на слизистую оболочку пустого желудка и пищевода провоцирует воспаление и образование язвы.

Мнение о несовместимости спиртосодержащих напитков и антибиотиков, а также болеутоляющих препаратов имеет под собой реальную основу, но часто люди предпочитают отказаться не от алкоголя, а от необходимого лечения, что приводит к хроническим формам заболеваний, многие из которых имеют неблагоприятный прогноз. Излечиться полностью от алкоголизма крайне тяжело, несмотря на щедрые обещания некоторых «целителей».

Мифы о крепком сне или способности понижать давление могут развеять сами любители спиртного, а вот живучесть фразы «запил с горя» общеизвестна. Попытка «утопить его в вине» обычно заканчивается плачевно. Нерешенные жизненные трудности остаются, но к ним добавляются проблемы со здоровьем и работой, а также разрушение личной жизни.



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