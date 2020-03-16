Заболевший чемпион по кайтсерфингу Тюшкевич назвал свои симптомы коронавируса

16.03.2020, 23:26, Разное

Петр Тюшкевич, победитель ЧМ-2009 по кайтсерфингу, получил подтверждение инфицирования коронавирусом. Спортсмен поделился с Instagram-фолловерами личным опытом и озвучил симптомы заболевания.

По словам Тюшкевича, он, как только прибыл из Европы после отдыха на французском горнолыжном курорте, решил не медлить и пройти тест на наличие в его организме коронавируса, хотя первоначально не замечал никаких настораживающих симптомов. Однако анализы подтвердили – он инфицирован.

Первые симптомы заболевания стали проявляться спустя день. Сначала першило в горле, появилось ощущение сухости, затем начался сухой кашель. Следом за этим спортсмен ощутил давление в верхней части грудного отдела, а потом поднялась температура до 39 градусов, которую трудно сбить лекарственными препаратами. На данный момент Тюшкевич проходит терапию в больнице и находится под постоянным наблюдением медиков.

«Теперь вы знаете этого счастливчика, одного из официальных случаев заражения по России», – написал спортсмен и призвал подписчиков серьезно относиться к своему здоровью и во время эпидемии меньше выходить в людные места. Фолловеры, в свою очередь, пожелали чемпиону скорейшего выздоровления.



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