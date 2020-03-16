 

Самовыдвиженка Светличная победила на довыборах в Раду в округе Харьковской области

16.03.2020, 23:25, Новости дня

Самовыдвиженка и экс-глава Харьковской областной госадминистрации Юлия Светличная победила на промежуточных выборах в 179 округе в Харьковской области. Она набрала 77,54% голосов, о чем свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Второе место заняла Виктория Пташник от “Европейской солидарности” – 7,91%, третье –  самовыдвиженка Татьяна Егорова-Луценко – 3,03%.

Официальные результаты выборов ЦИК должна установить до 30 марта.

Промежуточные выборы в Верховную Раду в округе №179 прошли 15 марта в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата от “Слуги народа” Алексея Кучера: он 6 ноября 2019 года возглавил Харьковскую облгосадминистрацию. Изначально баллотировалось 40 кандидатов.

Накануне члены избиркомов 179-го округа заявляли, что боятся коронавируса и ждут отмены выборов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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