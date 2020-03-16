 

В Черновцах умерла женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус

16.03.2020, 23:25, Новости дня

В Черновцах 16 марта умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

Пациентка скончалась около 19.00.

“Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции. Накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19, результаты ожидаем в ближайшее время”, – сказано в сообщении.

Сьогодні, 16 березня, в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні близько 19:00 померла жінка,…

Posted by Чернівецька обласна державна адміністрація on Esmaspäev, 16. märts 2020

Всего в Украине зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией (четверо – в Черновицкой области, два в Киеве, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась). Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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