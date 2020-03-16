Пять причин посмотреть сериал “Колл-центр” с Павлом Табаковым и Юлией Хлыниной

16.03.2020, 23:20, Разное

В главных ролях в “Колл-центре” снялись Павел Табаков, Юлия Хлынина, Владимир Яглыч, Сабина Ахмедова и Никита Тарасов. Создатели сериала Наташа Меркулова и Алексей Чупов, известные по таким фильмам как “Интимные места” и “Человек, который удвил всех”, написали захватывающую историю, призывающую зрителей к серьезному разговору – о страхах, власти и морали.

В центре сюжета проекта оказываются 12 сотрудников колл-центра, продающие товары для взрослых. Их взяли в заложники, заперев прямо на рабочем месте, преступники же выходят с ними на связь по телевизору, скрывая свои лица и называя себя Мамой и Папой. В любой момент террористы могут взорвать офис, если заложники не будут им подчиняться. Пока можно лишь гадать, чем закончится это противостояние – а также прочитать, почему “Колл-центр” лучше не пропускать.

Павел Табаков в сериале “Колл-центр”Ярко выраженный авторский стиль

“Нам дали полную свободу. И это был чистый кайф”, – говорят режиссеры и сценаристы сериала Наташа Меркулова и Алексей Чупов. До работы над сериалом они делали полнометражное кино, нашумевшее не только в России, но и за рубежом. Свой первый совместный фильм “Интимные места” они сняли в 2013 году и сразу получили приз на кинофестивале “Кинотавр” за лучший дебют. Второй их полный метр – “Человек, который удивил всех” – был показан на Венецианском кинофестивале, где актриса фильма Наталья Кудряшова получила приз за лучшую женскую роль. Наташа и Алексей уже снимали для ТНТ сериал “Кризис нежного возраста” – романтическую комедию о подростках, а также написали сценарии к трилогии “Гоголь” и к космическому блокбастеру “Салют-7”. Меркулова и Чупов – режиссеры, которые создают кино в самых разных жанрах, при этом ухитряясь оставаться в рамках своего особого авторского стиля.

Многожанровый эксперимент

Умение авторов проекта работать в разных жанрах и форматах раскрылось в “Колл-центре” в полную силу. Сериал сконструирован по принципу психологического триллера, но при этом зрителю предлагают окунуться и в мелодраму, и в приключения, и даже в хоррор. Каждая серия – история одного из героев, рассказанная в новом жанре. За счет этого режиссерам удается максимально подробно рассказать о персонажах, а также выстроить сложную и увлекательную головоломку для зрителя.

Сабина Ахмедова в сериале “Колл-центр”

Экстремальные съемки

У “Колл-центра” отличный актерский состав: Павел Табаков (“Мертвое озеро”), Юлия Хлынина (“Звоните ДиКаприо!”, “Закон каменных джунглей”), Владимир Яглыч (“Ночная смена”), Сабина Ахмедова (“Содержанки”), а также ученица Сергея Женовача Полина Пушкарук, воспитанник Кирилла Серебренникова Никита Кукушкин, любимец Меркуловой и Чупова Никита Тарасов и другие актеры, которые могут похвастать мощной харизмой и не боятся экспериментов в кадре. По словам Владимира Яглыча, съемки были настолько напряженными, что в финале актеры радовались, что пришли в себя. И дело тут не только в обнаженных сценах, силовых трюках или взрывах пиротехники на площадке. Сама атмосфера происходящего на съемках требовала эмоциональной выдержки. “Колл-центр” проверил актеров на прочность – эмоционально и физически.

Энциклопедия страхов современного мира

У каждого героя “Колл-центра” свой страх, в сумме же это энциклопедия страхов современного мира. Авторы сериала затрагивают остросоциальные, межнациональные, личностные и другие конфликты, которые так или иначе касаются каждого человека. Страх потерять близких, страх стать пешкой в чужой игре, религиозный страх – “Колл-центр” коснется всего, чего мы так или иначе сегодня боимся. Разве что теме пандемии в сериале места не нашлось – просто потому, что снимали его до начала международного кризиса. Рейтинг “18+” освободил режиссеров и сценаристов от границ – они показывают страхи так, что нервы напряжены по обе стороны экрана.

Юлия Хлынина в сериале “Колл-центр”Очень откровенно для нашего телевидения

На ТНТ “Колл-центр” выйдет в слоте “Сделано PREMIER” – то есть на платформе, которая регулярно экспериментирует с форматами сериальных историй и не боится идти на риск. В разное время здесь выходил первый нуар о русском севере “Мертвое озеро”, поразивший зрителей откровенными сценами, социально важный и режиссерски неординарный “Звоните ДиКаприо!”, поднявший проблему ВИЧ. “Колл-центр” – не менее смелый сериал о человеческой природе и о том, как страхи и желания управляют нашей личностью. В этом сериале ничего не прячут от зрителя, за счет чего диалог режиссеров со зрителем становится максимально откровенным.

Кадр из сериала “Колл-центр”