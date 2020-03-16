Коронавирус найден у британского актера Идриса Эльбы

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16.03.2020, 23:15, Новости дня

Британский актер Идрис Эльба прошел тест на коронавирус, и анализы показали положительные результаты.

Об этом сам он проинформировал мировую общественность написав на своей странице в Twitter.

47-летний актер отметил, что чувствует себя хорошо, но с тех пор, как узнал о диагнозе, находится в изоляции.

Эльба снялся более чем в 50 фильмах и телевизионных проектах, среди которых "28 недель спустя", "Рок-н-рольщик", "Однажды в апреле", "Тихоокеанский рубеж", "Долгий путь к свободе".

По данным на 16 марта, в Великобритании выявлено более 1540 зараженных коронавирусом, более 50 из них умерли.

Всего же в мире зафиксировано 179257 инфицированных коронавирусом, из них 7067 — скончались, более 78,2 тысяч вылечились, около 93,9 тысяч находятся на стадии лечения.



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