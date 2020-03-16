Коронавирус закрыл Статую Свободы

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16.03.2020, 23:15, Новости дня

Из-за вспышки вызванного коронавирусом COVID-19 заболевания с 16 марта закрывается на неопределенный срок один из главных символов США — Статуя Свободы.

Представители Национальной службы парков подчеркивают, что для них первостепенным приоритетом являются здоровье и безопасность людей, посещающих Статую Свободы, передает "Интерфакс".

Ранее прекратили проведение экскурсий для туристов американский Капитолий, Белый дом и штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Также о закрытии Диснейленды в городах Орландо и Анахайм, парк развлечений Universal Studios в Голливуде, театры на Бродвее, Метрополитен-опера, крупнейшая сценическая площадка в столице Вашингтоне — "Кеннеди Центр".



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