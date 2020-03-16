 

Фермеры Прикамья получат финансовую поддержку нацпроекта

16.03.2020, 23:00, Новости дня

В Пермском крае начали подготовку фермеров к участию в конкурсах на получение грантов. В этом году сельхозтоваропроизводители Прикамья смогут получить гранты на общую сумму 300 млн рублей, из них более 50 млн – по нацпроекту.

На семинаре-совещании о мерах государственной поддержки для малых форм хозяйствования в 2020 году директор Центра компетенций Наталья Новикова отметила, что запланировано несколько подобных мероприятий, чтобы к моменту сдачи пакетов документов фермеры были проинформированы и подготовлены, сказано в сообщении на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Начинающие фермеры в общей сложности получат гранты на сумму почти 127 млн рублей, животноводческие фермы – 61,6 млн рублей, кооперативы – 60 млн рублей и еще 51 млн рублей по нацпроекту.

Участникам совещания рассказали о порядке предоставлении грантов для начинающих фермеров, на развитие семейных животноводческих ферм, сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы.

Прием документов от начинающих фермеров планируется с 15 апреля 2020 года. Предельный размер гранта для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направлений составляет 3 млн рублей. Предельный размер гранта для ведения иных видов сельскохозяйственной деятельности составляет 1,5 млн рублей.

Прием документов от сельскохозяйственных потребительских кооперативов, семейных животноводческих ферм планируется с 6 апреля 2020 года. Предельный размер гранта на один кооператив составляет 30 млн рублей. на развитие семейных животноводческих 10 млн рублей.

В рамках реализации мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Владимиром Путиным, второй год подряд фермеры Прикамья могут получить грант «Агростартап». Предельный размер гранта до 3 млн рублей на развитие своего хозяйства, или до 4 млн рублей, если хозяйство планирует внести средства в неделимый фонд кооператива. Прием документов планируется начать с 15 июня 2020 года.

Напомним, в прошло году в Прикамье поддержку получили 58 сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 227,1 млн рублей.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие продукты появились либо в самое ближайшее время выйдут на рынок благодаря грантам «Агростартап».



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