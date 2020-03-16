Россия опровергла отказ Индонезии от покупки Су-35

16.03.2020, 23:00, Новости дня

Индонезия официально не отказывалась от покупки у РФ многофункциональных истребителей Су-35, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

«Никакого официального отказа нет, никто нам никаких бумаг на этот счет не присылал и устно не сообщал, поэтому я думаю, что это плохо проверенная информация. Надеемся, что этот контракт будет реализован, тем более что Индонезия заинтересована в приобретении этой машины», – передает его слова РИА «Новости».

Он также сообщил, что РФ рассчитывает на продолжение закупок Китаем Су-35, передает ТАСС.

«Очень надеюсь, что мы продолжим наши взаимоотношения на поставку Су-35, о которых мы с вами говорили, потому что определенное количество машин было закуплено. Я надеюсь, что мы и эту тему продолжим», – сообщил Шугаев.

Говоря о возможности покупки Индией дополнительной партии фронтовых истребителей МиГ-29, он высоко оценил вероятность такой сделки.

«Есть высокая вероятность того, что будет дополнительный заказ на МиГ-29», – сказал Шугаев.

Глава ФСВТС также сообщил, что у РФ хорошие шансы по участию в индийском тендере на закупку 110 истребителей, который в ближайшее время объявят. РФ планирует участвовать в этом тендере с МиГ-35.

Кроме того, сообщил Шугаев, ВС Индии приняли решение купить еще 400 российских танков Т-90С, производящихся в этой стране по российской лицензии.

«Мы в прошлом году подписали лицензионное соглашение дополнительное на продление лицензии до 2028 года, еще на 400 штук», – сказал Шугаев.

Также, сообщил он, у РФ хорошие шансы на победу в индийском тендере на строительство подводной лодки с воздухонезависимой энергоустановкой (ВНЭУ).

«Есть хороший задел и большие очень шансы выиграть тендер по поставке и производству подводной лодки с ВНЭУ», – сказал он, отметив, что конкуренты в этом тендере – немецкие и французские производители. Однако у РФ большое преимущество в том, что она предлагает Индии совместное производство ВНЭУ.

«То есть они получат компетенцию», – отметил Шугаев.

Он рассказал, что в прошлом году РФ заключила контракты на поставку продукции военного назначения на 17 млрд долларов.

«Впервые Турция вошла в пятерку крупнейших импортеров оружия в прошлом году», – сказал глава ФСВТС. Крупнейшими импортерами стали также Индия, Китай и Египет, а пятая страна официально не называется.

После состоявшегося в октябре в Сочи саммита «Россия-Африка», добавил Шугаев, РФ подписала оружейные контракты со странами континента на общую сумму в 1 млрд долларов.

«Наш портфель заказов пополнился на одну большую, как говорят, единицу – то есть на миллиард долларов с африканскими странами, то есть мы подписали контрактов вот на такую сумму, и это очень хороший показатель», – сказал он.

На прошлой неделе Bloomberg написало, что Индонезия якобы под давлением США отказалась от планов по закупке у РФ 11 истребителей на сумму 1,1 млрд долларов.