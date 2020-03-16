 

Москва раскритиковала США за помехи Ирану в борьбе с коронавирусом

16.03.2020, 23:00, Новости дня

Введенные Соединенными Штатами санкции в отношении Ирана мешают республике бороться с распространением коронавируса, говорится в заявлении МИД России.

В заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что «США целенаправленно мешают» Ирану противостоять коронавирусу. В сообщении приводятся слова президента ИРИ Хасана Роухани о том, что наряду с уже нанесенным экономике этой страны ущербом в объеме 200 млрд долларов введенные с мая 2018 года в рамках кампании «максимального давления» незаконные односторонние американские санкции встают мощной преградой на пути эффективной борьбы с инфекцией.

«Миллионы граждан Ирана оказались отрезанными от возможности приобретения необходимых медицинских средств, как бы ни силились извратить это в Вашингтоне. Антигуманная политика США вызывает у нас глубокое сожаление, тревогу и серьезную озабоченность», – сообщила Москва.

При этом, подчеркивает МИД России, в Тегеране сохраняется твердая воля, несмотря на непростые времена, оставаться в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

«Решительно призываем США взглянуть правде в глаза и принять назревшее решение о немедленном снятии санкционных ограничений, бьющих по фундаментальным правам человека в Иране», – говорится в заявлении.

«Мировая пандемия не время для сведения геополитических счетов, тем более не имеющих под собой оснований, а выдуманных в Вашингтоне под задачи удовлетворения собственных амбиций», – подчеркивает дипломатическое ведомство.

Накануне сообщалось, что за сутки в Иране от коронавируса умерли более 100 человек, число жертв возросло до 724 человек.



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