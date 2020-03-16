Мнение: КПРФ наплевала на вирус и россиян

16.03.2020, 22:59, Разное

Кто бы что не говорил, но единственным ориентиром для всех нас сейчас является правительство. Введут режим ЧС, а вместе с ним и карантин – самоизолируешься, как миленький. Ну нет у тебя другого выхода, это де-факто.

По сути, в России уже предкарантинный режим. Не надо быть умником, чтобы понимать для чего, почему и, что особенно важно, ДЛЯ КОГО властями было принято такое решение. Однако это не помешало представителям КПРФ провести в субботу международный экономический форум в Орле, не помешало и организации протеста против поправок в Конституцию в Хабаровске. Суммарно оба мероприятия собрали более тысячи человек.

Что говорит об этом глава партии:

«Касаемо форума. Это не массовое мероприятие, а нормальная рабочая встреча на 300 человек, которая была проведена со всеми мерами предосторожности».

Уважаемый Геннадий Андреевич, первая и самая важная мера предосторожности в контексте происходящего – это перенос форума на более благоприятное время. Если передвинуть «нормальную рабочую встречу с тремястами людьми» в Орле вам кажется чем-то фантастическим, то вспомните о переносе ПМЭФ, который должен был состояться в Петербурге с 3-6 июня.

Проведение протеста в Хабаровске объяснили аналогично: всё в рамках закона, люди были максимально защищены от инфекции. При этом, глядя на фотоотчёт с мероприятия, становится понятно, что у протестующих не было никакой противовирусной атрибутики. Помимо этого, преобладающее количество присутствующих – люди пожилого возраста, те самые, кто находится сейчас в группе риска.

Действия КПРФ, безусловно, раскритиковали. Одним из первых, кто решил высказаться на этот счёт, стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский:

«В связи с нарушением норм карантина предлагаем отстранить от должности мэра города Орла, который разрешил проводить подобные мероприятия, и ставим вопрос перед министерством юстиции России о запрете деятельности КПРФ на всей территории страны».

Надо, мол, наказать тех, кто игнорирует установленные, в первую очередь, мировым сообществом, правила по предотвращению распространения заразы.

Не думаю, что деятельность КПРФ на самом деле запретят, однако серьёзные выговора не миновать. Вместе с тем хочется в очередной раз обратиться к нерадивым чиновникам: легкомыслие некоторых из вас может привести к необратимым последствиям. Не играйте с огнём, помните, сколько людей сейчас находятся в зоне вашей ответственности.