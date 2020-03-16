Мнение: О времени до начала коронавирусной катастрофы

16.03.2020, 22:44, Разное



Фото © Reuters.

Американские политики-демократы Джо Байден и Берни Сандерс решили собственным примером показать, как страна с феноменально дорогой медициной планирует бороться с коронавирусной инфекцией, поставившей на грань коллапса системы здравоохранения в таких странах, как Италия, Испания, Иран…

Результат – на заглавном фото.

Но разве он – единственное, чему нас может научить американский опыт, пока не поздно?

Сегодня стало известно, что в России с диагнозом CoVID-19 госпитализированы уже 93 человека. Завтра, возможно, их станет уже больше сотни. И вот, что начнётся тогда…

Темпы роста заболеваемости резко ускоряются, как только число инфицированных переваливает за сотню. Через 2-3 дня после этого начинается удвоение, через неделю счёт может перевалить и за тысячу. Далее лавина выйдет на экспоненциальную кривую.

При этом у каждого 5-го или 6-го заболевание пройдёт в тяжёлой форме, требующей госпитализации, кислорода, ухода. Каждому 20-му будут необходимы меры интенсивной терапии, включая ИВЛ и ЭКМО. Увы, у пациентов с COVID-19 в качестве осложнения может развиться дыхательная недостаточность на фоне пневмоний.

Болезнь COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, в своем развитии проходит четыре этапа, – пояснил главный пульмонолог России Александр Чучалин. – Первый длится от 7 до 9 дней и напоминает безобидную простуду. Ситуация кардинально меняется в период с 9-го по 14-й день развития инфекции, когда в анатомическом пространстве дыхательных путей происходит колонизация микроорганизмов и развивается вирусно-бактериальная пневмония. Если болезнь не взять под контроль на этом этапе, то у пациента начинается острый респираторный дистресс-синдром, или некардиогенный отёк легких. Он не сможет дышать без аппарата искусственной вентиляции легких. А если инфекцию не остановить на третьей стадии, последней, или четвёртой, фазой заболевания становится иммуносупрессия и к основной инфекции «присоединяются» такие агрессивные возбудители, как синегнойная палочка, грибы.

Это всё – медицинский аспект. Но есть ещё социальный. Он предполагает строгий карантин, сознательную самоизоляцию, полуавтономное существование в течение недель, если не месяцев. Тогда есть вероятность, что развитие эпидемии удастся притормозить, и лавинообразной нагрузки на медучреждения, не оставляющей шансов сотням и тысячам больных, получится избежать.

Италия и даже #США «проспали» момент, когда карантинные мероприятия следовало бы начинать в полном объёме и со всей строгостью. А вот «проспит» ли его #Россия?