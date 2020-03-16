РЖД приостановили движение международных поездов в Узбекистан и Азербайджан

16.03.2020, 22:31, Новости дня

РЖД с 16 апреля временно приостанавливают сообщение с Азербайджаном и Узбекистаном, говорится в сообщении компании.

Такие меры вводятся в связи с уведомлением «Узбекистанских железных дорог» и «Азербайджанских железных дорог». Курсирование поездов приостановлено в рамках предотвращения распространения коронавируса, говорится в сообщении на сайте РЖД.

Отмечается, что меры вводятся с 16 марта до особых указаний. «Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов», – добавили в РЖД.

В воскресенье РЖД приостановили сообщение с Латвией, Украиной и Молдавией.