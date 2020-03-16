 

Ученые назвали причину быстрого распространения коронавируса

16.03.2020, 22:31, Разное

Американские ученые рассказали, почему коронавирус COVID-2019  так быстро распространился по планете. По словам специалистов, на это повлияли два фактора, сообщает ТВ Центр. 

В Китае вирус быстро заразил сотни людей, поскольку у многих из них были слабо выражены признаки инфекции. Поэтому у них не сразу выявляли заболевание. Вторая причина заключается в том, что COVID-2019 крайне заразен: он может передаться воздушно-капельным путем с расстояния более двух метров.



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