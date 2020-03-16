 

Онлайн-кинотеатр ivi предоставил подписку за 1 рубль для пользователей на карантине

16.03.2020, 22:30, Новости дня

Онлайн-кинотеатр ivi с 16 марта предлагает пользователям, которые вынуждены остаться дома из-за карантина, оформить подписку на месяц за 1 рубль.

Отмечается, что акция доступна для новых пользователей и продлится до 15 апреля. Кроме того, ivi расширяет предложение для бесплатного просмотра (в рамках рекламной модели), информирует vc.ru.

Кроме того, онлайн-сервис more.tv предоставит пользователям бесплатный доступ к подписке в рамках акции SIDIMDOMA.

С понедельника, 16 марта весь контент онлайн-сервиса more.tv, принадлежащего «Национальной Медиа Группе», будет доступным для просмотра бесплатно, включая премиальный контент, который ране был доступен пользователям только по платной подписке – премьеры сериалов и фильмов,  прямой эфир платных телеканалов и спортивный раздел.

Для бесплатного доступа на месяц пользователям необходимо зарегистрироваться на сайте more.tv и ввести в своем личном кабинете промокод SIDIMDOMA, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Сервис запустил бесплатную подписку в рамках социальной акции в поддержку домашних карантинов и компании по борьбе с короновирусом.

Пользователям будут доступны без рекламы популярные сериалы  – «Корни», «Дылды», «Кухня. Война за отель», «Ивановы-Ивановы», «Папик», а также  премьеры эксклюзивных зарубежных сериалов, хиты мирового кино, а также зрелищные турниры UFC.

Бесплатный доступ к просмотру отечественных фильмов и сериалов, а также детского и образовательного контента с 17 марта предоставляют также видеосервис Wink и интерактивное ТВ «Ростелекома».

Напомним, число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 30 человек, из них 20 – в Москве. Всего в России зафиксировано 93 случая коронавируса, четверо выздоровели.

В РФ создан круглосуточный центр мониторинга ситуации с коронавирусом. 



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