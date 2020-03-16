 

Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом

16.03.2020, 22:30, Разное

Знаменитый американский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом COVID-2019. Об этом он сообщил в своем микроблоге в “Твиттер”.

Артист рассказал, что чувствует себя нормально и не ощущает симптомов заболевания. Тем не менее, он соблюдает режим изоляции и призвал всех зараженных следовать его примеру. Эльба отметил, что будет держать поклонников в курсе происходящего. 



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