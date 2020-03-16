 

Макрон объявил о закрытии внешних границ ЕС из-за коронавируса

16.03.2020, 22:26, Новости дня

Границы Евросоюза и Шенгенской зоны в связи с распространением коронавируса будут закрыты на 30-дневный срок, объявил президент президент Франции Эммануэль Макрон в телевизионном обращении к народу.

«С завтрашнего полудня границы Евросоюза и Шенгенского пространства будут закрыты на 30 дней», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее Еврокомиссия предложила главам государств и правительств Евросоюза ввести 30-дневные ограничения на все поездки в ЕС, кроме неотложных.

При этом в ЕК признавали, что закрывать границы внутри Шенгена из-за коронавируса уже нецелесообразно, так как вирус есть во всех государствах сообщества.

ВОЗ на прошлой неделе объявила пандемию коронавируса, центром ее стала Европа. Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение коронавируса.

В качестве меры защиты от заражения коронавирусом РФ временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией, приостановила пропуск иностранцев через границу с Польшей и Норвегией.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / “Я не люблю свое тело на сто процентов”. Солистка группы КАZKA назвала свой комфортный вес

20.02 / Россия, Иран и Турция приступили к переговорам о дате саммита по Сирии

15.02 / Задержание украинского судна российскими пограничниками: возбуждено дело

07.01 / В Киеве на месте незаконных казино обустраивают “VIP-караоке” и онлайн-игры – соцсети

08.02 / Иран намерен укрепить армию

04.02 / Россия предложила Швеции возобновить диалог между военными

04.02 / Одна, но очень важная причина выбрасывать окурки в мусор

11.02 / Белоруссия начнет консультации с российскими компаниями по поставкам нефти

04.02 / Бывшего следователя приговорили за присвоение вещдоков в Петербурге

31.01 / Украина готовит встречу Зеленского с Орбаном – Кулеба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика