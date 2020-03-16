Завершился конкурс «Лидеры Калмыкии»

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16.03.2020, 22:26, Новости дня

В понедельник, 16 марта, определены восемь победителей и лучший проект конкурса «Лидеры Калмыкии», инициированного главой региона Бату Хасиковым с целью привлечения в органы власти, бизнес и общественную деятельность в республике новых лидеров с инновационным мышлением, подготовить управленцев Калмыкии.

Обладателем диплома стала команда, которая занималась проектом по созданию главного городского парка культуры и отдыха «Джангар» на территории Колонского пруда.

«Лучшие из финалистов будут приглашены на госслужбу, либо в коммерческие компании. Но я хочу подчеркнуть, что само участие в конкурсе – это уже успех. Благодаря конкурсу участники смогли объективно оценить свои возможности, определить слабые и сильные места, правильно сформулировать тот результат, к которому они стремятся. Я уверен, что это станет основой их успешного будущего», – приводит слова Хасикова РИА «Калмыкия».

Также глава региона рассказал о том, как возникла идея организации этого проекта. «Я сам в прошлом через это прошел и понимаю, насколько участие в таких конкурсах эффективно. Поэтому мне очень хотелось, чтобы мои земляки тоже попробовали себя в таком проекте», – признался он.

«Вы – первопроходцы проекта, поэтому каждый из вас – уже победитель. Одно то, что вы подали заявку и решились участвовать, является проявлением смелости, мужества и веры в себя. Приятно, что вас мотивировало не только желание сделать республику лучше, но и ваши личные амбиции. Потому что если кто-то из вас достигнет успехов, то и республика, и страна тоже будут сильнее. Особо отмечу вашу работу в командах. Каждый проект был достоин стать лучшим, все они имеют право на жизнь. Важно, что за время их разработки вы не только получили знания и навыки, но и научились коммуницировать с наставниками, действующими руководителями министерств. Сейчас все в ваших руках. Если вы верите в свой проект, то сможете его реализовать. По крайней мере, мы в этом заинтересованы. И республике это нужно», – сказал подчеркнул Бату Хасиков.

Как отметил бизнес-тренер, основатель и управляющий партнер Группы компаний Everyco, член Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом при президенте России, создатель одного из крупнейших брендов на российском рынке обучения Business Training Russia Владимир Соловьев, подобные конкурсы «заставляют ребят оторваться от рутины».

«Работая с коллегами из разных сфер, финалисты начинают лучше понимать, как выстраивать работу в команде», – отметил он.

Конкурс проходил в несколько этапов: подготовительный отбор, образовательные модули, оценка и защита проекта. С участниками работали оценщики Всероссийского конкурса «Лидеры России», профессорско-преподавательский состав КалмГУ, специалисты РАНХиГС, Высшей школы экономики, Национального фонда подготовки кадров, члены республиканского правительства, представители бизнес-сообщества и общественные деятели.

Перед финалом с участниками встретились финалисты всероссийского конкурса «Лидеры России», которые дали ценные советы. Куратором проекта выступила заместитель председателя правительства Калмыкии Ирина Шварцман. Для участия в конкурсе поступили заявки от 279 человек не только из Калмыкии, но и из Москвы, Московской области, Якутии, Ставропольского края, Челябинской, Ростовской, Волгоградской областей.



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