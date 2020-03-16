Мнение: Восстание Спартака

16.03.2020, 22:01, Разное

Очень мне нравится, как в последнее время выступает Леонид Федун, владелец (по крайней мере номинальный) футбольного “Спартака”. Он, по всей видимости, уверенно идет к банкротству (вместе со всем ЛУКойлом) – и поэтому не считает нужным сдерживаться. “Пропадай моя телега, все четыре колеса!” Яркий пример, насколько благотворна потеря денег, как хорошо она сказывается на умственной деятельности и, главное, как добавляет смелости.

Недавно он заЖОГ в ответ на выход России из переговоров с саудитами по ОПЕК+, выдав самый жесткий комментарий: “После этого демарша (России) мы все будем терять по 150 миллионов долларов в день”. Тогда он заодно прямо сказал, что “не понимает” причин такого решения. По меркам лизоблюдской “Вертикали” это уже был отчаянно смелый поступок.

И вот сегодня ненавистный большинству “спартачей” “Лёня” продолжил нарываться – он прокомментировал очередные половинчатые меры Собянина “по борьбе с вирусом”.

“Думаю, мы только в начале вот этого истерического шоу, которое сейчас наблюдается. Да, запретили спорт и массовые мероприятия, а 9 млн человек, каждый день едущие в метро — это не массовое мероприятие? Очень много вопросов. Как говорится в «Алисе в стране чудес», все страннее и страннее”, – резюмировал бизнесмен”.

“Очень много вопросов”, как известно, бывает только у шибко умных. А шибко умных никто не любит.

Хотя, между нами говоря: запрещать “массовые мероприятия с числом более 50 человек”, оставляя работать метро – это пример настолько химически чистого идиотизма бюрократии, что он наверняка войдет в учебники. Зато – та самая “имитация бурной деятельности”, которой бюрократия и славна.



Московское метро – лучшее в мире

И – специально сделаю ремарку для тех, кто сочтет, что я таким образом призываю “закрыть метро”. Я не призываю закрыть метро, я – за логику. Если вы запрещаете футбол, кино, театры и требуете “более 50 не собираться”, мотивируя это “борьбой с вирусом” – запрещайте, но закрывайте тогда и метро; если же “метро закрыть нельзя” – тогда сидите на попе ровно и дайте людям и дальше спокойно ходить на стадионы, в кафе и в театры. Нельзя работать в борделе и одновременно блюсти девственность.

Самое смешное, что этого очень многие не понимают. “Почему нельзя?!”