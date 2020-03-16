 

Испания ограничила въезд в страну по суше из-за коронавируса

16.03.2020, 22:00, Новости дня

Испанские власти решили восстановить контроль на сухопутной границе страны для предотвращения распространения коронавируса, сообщил глава МВД королевства Фернандо Гранде-Марласка. В страну будут пускать лишь жителей Испании и в случае крайней необходимости.

«Правительство Испании решило восстановить контроль на сухопутной границе Испании. Меры были приняты в рамках сдерживания COVID-19. Начиная с 00.00 по местному времени (02.00 мск) этой ночи и до окончания режима повышенной готовности, будет разрешен вход только подданным Испании, тем, кто приезжает по рабочим мотивам, и тем, кто засвидетельствует форс- мажорную причину или причину крайней необходимости», – передает его слова ТАСС.

Ограничения не распространяются также на дипломатов и лиц с разрешением на жительство в Испании. Также останется разрешена транспортировка товаров.

В королевстве выявлено около 9,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 309 человек умерли.

Ранее глава правительства испанской Каталонии Ким Торра заявил, что заразился новым коронавирусом.

Напомним, РФ временно ограничила авиасообщение с Испанией.



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