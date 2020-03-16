В ОП отметили необходимость общественного наблюдения на голосовании по поправкам

16.03.2020, 22:00, Новости дня

Политические партии будут включены в процесс наблюдения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, а Общественные палаты готовы им в этом процессе помогать, это будет положительный опыт, сообщил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ от Курской области Константин Комков.

«Репутация общественных палат показала, что в общественном наблюдении участвуют разные наблюдатели с разной повесткой. И за все время реализации практики общественного наблюдения претензий практически не было. Законодательство по выдвижению наблюдателей на сегодняшний день говорит о том, что наблюдателей имеет право направлять федеральная Общественная палата и региональная палаты – региональная может назначать наблюдателей только в субъекте, в котором она находится, а федеральная на все уровни», – рассказал он газете ВЗГЛЯД.

Он добавил, что практика предыдущих лет показывает, что все общественные силы могли заключить соглашение с Общественной палатой и участвовать в процессе наблюдения.

«Более того, региональные палаты организовывали при помощи избиркомов обучающие мероприятия для наблюдателей, чтобы они на должном уровне выполняли возложенные на них обязательства. Теперь на законодательном уровне закреплено, что политические партии включены в процесс наблюдения, и палаты готовы им в этом процессе помогать. Такой подход в РФ применяется впервые, и я думаю, что это будет положительный опыт», – сказал Комков.

Член ОП Максим Григорьев ранее в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что на контроль за голосованием по поправкам в Конституцию 22 апреля Общественная палата (ОП) будет направлять всех желающих в рамках закона. Так он прокомментировал заявления оппозиционеров о том, что якобы создается некий фильтр для наблюдателей.