Собянин назначен первым зампредом координационного совета по борьбе с коронавирусом

16.03.2020, 22:00, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил мэра Москвы Сергея Собянина первым заместителем председателя координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.

«Утвердить члена координационного совета при правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации … Собянина С. С. первым заместителем председателя координационного совета», – говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте правительства.

Совет возглавляет Мишустин.

15 марта мэра назначили руководителем созданной по указу президента Владимира Путина рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса. Мишустин сообщал, что в совете при правительстве Собянин станет первым заместителем руководителя.

По словам Мишустина, координационный совет будет в ежедневном режиме готовить решения, направленные на оперативное противодействие распространению инфекции и ограничение ее негативных последствий в России.

16 марта в РФ появился работающий круглосуточно Центр по информированию о ситуации с коронавирусом в рамках профильного координационного совета.

Напомним, на прошлой неделе ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Ситуация с коронавирусом в РФ находится под контролем. Число заболевших за последние сутки выросло на 30 человек, из них 20 – в Москве. Более чем за два месяца эпидемии в России зафиксировано 93 случая коронавируса, четверо выздоровели.

Россия временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией, приостановила пропуск иностранцев через границу с Польшей и Норвегией.

Газета ВЗГЛЯД перечисляла основные симптомы вируса.