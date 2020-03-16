 

Мнение: Обстрел под Саханкой

16.03.2020, 21:55, Разное

ВСУ обстреляли из ПТРК военную водовозку под Саханкой.
У военных ДНР 1 убитых, 1 раненый + контужен один гражданский пришедший за водой.
Обстрел велся с позиций 10-й горно-пехотной бригады ВСУ.
Выглядит ка дешевая месть за недавние большие потери ВСУ на донецком направлении.

Официальное заявление ДНР по этому поводу тут http://armiyadnr.su/news/ekstrennoe-zayavlenie-oficialnogo-predstavitelya-nm-dnr-194

Опять же к вопросу о "позитивных изменениях в минской говорильне" https://colonelcassad.livejournal.com/5713113.html и реальной ситуации на линии фронта.

PS. Плюс официальный документ о закрытии границы Украины с ЛНР и ДНР.


Официальное закрытие до 3 апреля.
О пенсионной подоплеке этого запрета https://asd.news/articles/dnr/istinnye-prichiny-koronavirusnoy-blokady-ldnr/

Источник: Colonel Cassad



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