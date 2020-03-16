У сотрудника штаб-квартиры ВОЗ обнаружили коронавирус

16.03.2020, 21:51, Новости дня

Сотрудник штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заразился новым коронавирусом, он самоизолировался, сообщил осведомленный источник.

Уточняется, что заразившийся сотрудник последний раз посещал здание ВОЗ в четверг, 5 марта. Симптомы начали проявляться у него на выходных. Сейчас пациенту оказана необходимая медпомощь.

«Сотрудник ВОЗ самоизолировался, таким образом, другие его коллеги не имели с ним физического контакта после проявления симптомов», – приводит слова источника РИА «Новости».

Симптомы болезни на данный момент не обнаружены ни у одного человека, напрямую контактировавшего с зараженным. ВОЗ разослала во все международные агентства, расположенные в Женеве, информацию о том, что организация начала выявление всех контактов зараженного сотрудника.

Напомним, ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа, также в организации добавили, что коронавирус распространился за пределами Китая больше, чем в самой КНР.

Газета ВЗГЛЯД перечисляла основные симптомы вируса.