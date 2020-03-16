Вице-губернатор Петербурга помещен в Боткинскую больницу

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16.03.2020, 21:51, Новости дня

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов проходит медицинскую проверку в Боткинской больнице, он принял решение самоизолироваться на фоне ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба администрации города.

До 16 марта Соколов находился в плановом отпуске, во время которого посетил некоторые страны Шенгенской зоны. В Россию он вернулся 9 марта, после чего взял отпуск за свой счет, чтобы пройти необходимые обследования.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, а также учитывая рекомендации Роспотребнадзора и постановление Правительства Санкт-Петербурга N121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID 19)», вице-губернатор Максим Соколов принял решение о самоизоляции», – говорится в сообщении на сайте местной администрации.

Сейчас Соколов находится в клинической инфекционной больнице им. С.П.Боткина для проведения всех необходимых медицинских проверок.

Напомним, число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 30 человек, из них 20 – в Москве. Всего в России зафиксировано 93 случая коронавируса, четверо выздоровели.

Газета ВЗГЛЯД перечисляла основные симптомы вируса.



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