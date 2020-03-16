Министерство здравоохранения США подверглось кибератаке

16.03.2020, 21:48, Новости дня

Министерство здравоохранения и соцобеспечения США в воскресенье ночью подверглось кибератаке, сообщают американские СМИ.

Атака, о которой первым сообщило агентство Bloomberg, произошла на фоне введения новых мер по борьбе с распространением коронавируса.

По словам источников, атака была призвана замедлить связанные с коронавирусом усилия ведомства, однако существенного замедления не произошло, сообщает Bloomberg.

Расследование по факту атаки еще не закончено, и пока нет информации о том, кто мог за ней стоять