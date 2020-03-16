Светлана Лобода опубликовала ностальгическое фото в купальнике с недавних каникул

16.03.2020, 21:47, Разное

Светлана Лобода, разглядывая фото с отдыха в Мексике в разгар зимы, где она запечатлена в купальнике, просит поклонников подсказать интересное занятие. Привычный ритм жизни звезды нарушен коронавирусом, и вынужденное «безделье» необходимо заполнить.

С одной стороны, у мамы двух дочек появилась возможность больше времени проводить с ними. Кроме этого, знаменитость слушает лекции, смотрит фильмы. Однако, для активного человека, постоянно занятого работой, гастролями, поездками, ощущение несвободы переживается тяжело. Отсюда и философские размышления о неоднозначности событий в жизни, и воспоминания, окрашенные сказочными нотками, когда певица была уверена, что январские каникулы закончатся, а она снова вернется к любимому делу. Но настроение Светланы Лободы не было подхвачено, вместо этого последовало обвинение в фотошопе, потому что одной из подписчиц ноги звезды показались слишком длинными.

На снимке в джунглях певица предстала в пестром бикини, что позволило «наблюдательной фанатке» заподозрить обман, другая предположила, что «фотограф прилег» во время съёмки. Интересных занятий так никто и не предложил. Мужская же часть поклонников рассыпалась комплиментами и занялась рассматриванием пикантных снимков.