Российская фирма BQ намерена захватить 10% рынка телевизоров в стране

16.03.2020, 21:47, Разное

Российская компания BQ собирается продать на территории РФ 300 тысяч телевизоров за один год. Это почти 10% рынка данной техники в стране.

Отечественный бренд занимается реализацией телевизоров в РФ лишь с сентября прошедшего года. Всего на протяжении нескольких месяцев компании удалось продать 90 000 телевизоров. На текущий момент в линейке BQ присутствуют 26 моделей с дисплеями диагональю от 21,5 до 50 дюймов. Десять устройств обладают технологиями смарт-ТВ. Совсем скоро российская фирма намерена презентовать умные телевизоры еще больших диагоналей.

Подобные достижения BQ также объясняется сотрудничеством с онлайн-маркетом Wildberries, который считается наиболее быстрорастущим интернетом-магазином в стране и крупнейшим пунктом выдачи заказов по государству. В фирме отметили, что ныне самыми востребованными телевизорами у потребителей являются устройства с 32-дюймовой диагональю, но все большую популярность набирают смарт-телевизоры.