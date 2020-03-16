В Бурятии шаманы провели обряд изгнания из России коронавируса

16.03.2020, 21:47, Разное

Шаманы в Бурятии решили внести свою лепту в борьбу против коронавируса. Религиозные представители провели обряд изгнания из РФ данного заболевания, объявив, когда эпидемия пойдёт на спад.

Известно, в настоящий момент в некоторых странах мира показатели заболеваемости недугом высоки. В РФ сейчас цифры невелики (сообщается о 93 случаях инфицирования), и динамика не угрожающая, но некоторые опасения всё равно имеются. Власти вводят профилактические меры, чтобы предотвратить массовое заболевание граждан.

Свой вклад по предотвращению распространения коронавируса сделали и в Бурятии. В этом субъекте федерации шаманы провели обряд изгнания из РФ недуга, объяснив его духовную важность. Религиозные деятели из организации “Тэнгэри”, в частности главный шаман Баира Цырендоржиева отметил, все болезни несут кармические особенности планеты. По его мнению заболевания приходят, когда над духовным началом преобладает материальная сторона. РФ не исключение в этом моменте. Как оказалось, подобные обряды играют важную роль, поскольку божественные силы видят их и понимают, люди осознают степень угрозы.

При этом шаман назвал и период, когда в мире начнёт стихать эпидемия коронавируса. Угроза минует спустя три-четыре месяца.