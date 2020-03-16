Египет прекращает авиасообщение с 19 марта

16.03.2020, 21:46, Новости дня

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил на пресс-конференции в Каире 16 марта о временном прекращении авиасообщения в качестве меры против распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает Gulf News.

Египетские аэропорты будут закрыты с 19-го по 31 марта, сказал Мадбули.

За этот период все гостиницы и туристические объекты будут продезинфицированы, добавил он.

Ранее власти Египта закрыли образовательные учреждения и запретили массовые собрания, в мечетях сократили время молитвы.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 15 марта, в Египте зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом, два человека скончалось.