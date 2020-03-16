 

В связи со спадом эпидемии COVID-19 Китай снимает ограничения мобильности граждан

16.03.2020, 21:46, Разное

Международное радио Китая 2020-03-16

Китай снимает ограничения мобильности со спадом COVID-19, сообщили в Минтрансе КНР. К настоящему времени открыты уже 1117 из блокированных ранее 1119 автотрасс.

Возобновляется пассажирское железнодорожное сообщение, благодаря чему на рабочие места вернулись 78 миллионов рабочих-мигрантов (по данным на конец 2019 года общая численность этой социальной группы в КНР составляла 290 млн).

Напомним, что к понедельнику в 12 административных единицах КНР не осталось ни одного больного коронавирусной пневмонией COVID-19. На выходных список пополнили города центрального подчинения Тяньцзинь и Чунцин, а также провинция Хунань. Это позволяет восстанавливать мобильность населения, ограничения которой стали одним из главных факторов экономической стагнации в КНР из-за COVID-19.



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