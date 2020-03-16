Чемпионат мира по хоккею Россия не получит

16.03.2020, 21:45, Разное

rus.postimees.ee

Рене Фазель. ФОТО: Vladimir Fedorenko/Sputnik

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель отметил, что предложение РФ перенести чемпионат мира из Швейцарии в Сочи было отвергнуто из-за отсутствия точных данных о заболевших коронавирусом.

«Да, у нас было предложение от русских. Но ситуация с коронавирусом там не лучше, чем в Швейцарии, к тому же нет точных данных о ситуации в РФ и Белоруссии. Латвия также закрыла свои границы. Никто никуда не ездит. Учитывая нынешние факты, мне трудно представить, что чемпионат мира состоится. Нам нужно обсудить ситуацию со всеми заинтересованными сторонами, нужно принять решение с холодной головой. Во вторник у нас будет телефонная конференция с национальными федерациями», — приводит слова Фазеля SRF

«Решение об отмене ЧМ-2020 принимаем не мы, оно принадлежит только властям Швейцарии — конфедерации и кантонам, где расположены Цюрих и Лозанна. Пока мы работаем так, как будто турнир начнётся 8 мая, как запланировано. Мы полагаемся на мнения специалистов, но они расходятся. Я слышал, что худшее ещё впереди, что осенью будет новая вспышка. Как дантист и врач, я оцениваю ситуацию с большой чувствительностью, но у меня тоже нет ответа. Предполагаю, что решение по чемпионату мира будет принято в течение двух недель.

Трудно понять, как турнир может состояться? Признаки отмены увеличиваются. В Италии, Норвегии и Дании границы закрыты. Во многих странах остановлены чемпионаты. Но нам нужно восстановить своё спокойствие и сделать правильные оценки. Могут ли болельщики ждать компенсации по купленным билетам? Сто процентов. Если турнир будет отменён, компенсация будет на всех уровнях, будь то болельщики, спонсоры или принимающие города»