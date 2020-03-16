Губернатор Свердловской области объявил сбор средств в свой день рождения

16.03.2020, 21:45, Новости дня

Кувайшев считает, что лучшим для него подарком на 49-летие будет помощь окнобольной девочке.

Глава Свердловской области Евгений Кувайшев сегодня отмечает 49-летие. И на своей странице в Instagram губернатор обратился ко всем друзьям и знакомым с просьбой вместо подарков на день рождения совершить добрый поступок. Кувайшев просит помочь онкобольной девочке. Семилетняя Настя перенесла 4 химиотерапии, а впереди еще 2 процедуры. Губернатор предлагает направить «подарок» ему в фонд «Подари шанс».

«Сейчас Настя очень нуждается в иммунотерапии препаратом „Динутуксимаб Бета“ (он не зарегистрирован в России). Чтобы его купить, семье Насти нужно 25 миллионов рублей — сумма неподъемная», — поясняет Кувайшев.

Кстати, губернатор Свердловской области учредил своеобразную традицию – 16 марта он обращается с просьбой о передаче денег фонду помощи. В минувший день рождения Кувайшеву удалось таким образом собрать с помощью друзей и знакомых около девяти миллионов рублей.

Большинство пользователей похвалили губернатора за такой поступок. Но нашлись те, кто резонно поинтересовался: помогает ли государство больным детям или надежда только на россиян. А были и те, кто не поверил, что лекарства могут стоит миллионы. Ранее неизвестный благотворитель перечислил на лечение годовалой малышки 50 миллионов рублей.