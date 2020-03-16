Россияне начали сметать с прилавков еду и туалетную бумагу

16.03.2020, 21:45, Новости дня

В регионах, похоже, начинается продовольственная паника из-за коронавируса

В регионах, похоже, начинается продовольственная паника, связанная со стремительным распространением коронавируса. Из разных городов приходят сигналы о том, что люди массово раскупают продукты длительного хранения – макароны, крупы, консервы, а также питьевую воду, бытовую химию и гигиенические принадлежности. Кроме того, из продажи исчезли антисептики для обработки рук – корреспондент «Блокнота» безуспешно пытался заказать их сразу в десяти интернет-магазинах и онлайн-аптеках. В одной из аптек сообщили, что «антисептики полностью пропали». «Их раскупили буквально за считанные дни, а новых на складах нет. Кроме того, активно приобретают жаропонижаюшие средства», – рассказал собеседник «Блокнота».

Продовольственная паника, судя по всему, только начинается. Например, в Ульяновске продукты исчезают буквально на глазах – в первую очередь раскупают макароны, тушенку, питьевую воду и туалетную бумагу. Представители двух торговых сетей сообщили, что ажиотажный спрос начался в минувшие выходные. В одном из крупных магазинов города сообщили, что наметился резкий спрос: «Такое ощущение, что Новый год через три дня. Примерно такое же поведение у людей – у всех полные тележки продуктов».

В ряде самарских супермаркетов – схожая ситуация. Люди активно затариваются продовольствием. Один из местных жителей рассказал «Блокноту», что решил сформировать двухнедельный запас продуктов: «Сейчас в области зарегистрировано три случая заражения коронавирусом. Видимо, эпидемия только в самом начале. Я работаю из дома, поэтому решил закупить еды и не выходить практически из квартиры, чтобы не заразиться».

Россияне в регионах массово скупают продовольствие

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что россиянам не нужно поддаваться панике из-за распространения коронавируса и закупаться продуктами. Она признала, что тема коронавируса сейчас является основной, однако не стоит паниковать по этому поводу и, в частности, скупать продукты в магазинах.

По ее словам, в истории страны бывали моменты, когда с магазинных полок сметались гречка и мука, а «потом там заводились жучки, и все это выбрасывалось». «Продукты есть, будут, и в этом смысле нет проблем», – подчеркнула она.

Однако такие заявления высокопоставленных лиц, похоже, только подогревают россиян. «Наши люди уже не верят во что-то хорошее и всегда готовятся только к плохому. Поэтому заверения чиновников, что дефицита не будет, что все будет хорошо, зачастую дают обратный эффект. Люди понимают – что-то не так, поэтому бегут в магазин», – пояснил «Блокноту» политолог Сергей Журавский.

Масла в огонь подлил и глава Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев – он поручил обеспечить во всех регионах страны запасы главных категорий продовольствия не менее чем на два месяца. В пресс-службе ведомства заявили, что регионы должны перманентно анализировать имеющиеся объемы продовольствия и цены в торговых сетях. В ведомстве считают необходимым изучить возможность значительного наращивания объемов сельскохозяйственного производства в максимально короткие сроки.

Накануне в Минпромторге РФ заявили, что торговые сети в стране заранее стали создавать запасы продуктов, поэтому их нехватки в магазинах на фоне распространения коронавируса не должно быть. Как отметили в ведомстве, возможные пустые полки в российских магазинах вызваны ритмом выкладки товаров, а не их отсутствием. По данным министерства, в России не планируется закрытие продовольственных магазинов каких-либо форматов. По этой причине чиновники призвали потребителей осознанно и рационально заниматься планированием покупок, помня, что у любого товара есть срок годности. Та же крупа, приобретаемая сейчас впрок, не может храниться вечно», – напомнили покупателям в ведомстве.

Представитель одной из торговых сетей Ирина Богомолова сообщила «Блокноту», что пока продажи только растут: «Очевидно, что люди не особо верят властям и страхуются. У нас всегда так: люди привыкли делать запасы на каждый день. К тому же, россияне смотрят телевизор и видят, что аналогичным образом ведут себя европейцы».

В понедельник, 16 марта, Торговая сеть «Магнит» предупредила о возможных рисках для поставок товаров. В компании это связывают с распространением коронавируса в мире. В частности, в официальном отчете компании по МСФО отмечается, что на экономику Китая и перспективы ее дальнейшего развития негативно повлияла торговая напряженность и появление нового коронавируса. В «Магните» предположили, что меры по сдерживанию распространения опасной инфекции способны повлиять на бизнес-операции. По этой причине ограничения на движение товаров рискуют сказаться на цепочках поставок товаров.