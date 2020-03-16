Россия ограничивает въезд иностранцев

16.03.2020, 21:40, Новости дня

Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию ограничен с 18 марта по 1 мая. Решение принято из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Об этом решении российский премьер Михаил Мишустин проинформировал своих зарубежных коллег.

За двое суток Михаил Мишустин дважды переговорил по телефону с белорусским премьером Сергеем Румасом, премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, главой кабинета министров Армении Николом Пашиняном, а также с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, председателем киргизского правительства Мухаммедкалыем Абылгазиевым и премьер министрами Таджикистана и Узбекистана Кохиром Расулзодой и Абдуллой Ариповым, сообщает "Интерфакс".

Ограничение на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства введен для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья граждан и нераспространения коронавирусной инфекции. Это решение соответствует российскому законодательству и международным договорам.