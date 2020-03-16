 

Федор Кудряшов помог “Антальяспору” обыграть одного из лидеров

16.03.2020, 21:40, Новости дня

Матчем в Анталье между местным "Антальяспором" и "Сивасспором завершился 26 тур в турецкой Суперлиги. Хозяева победили 1:0, и единственный мяч был забит после передачи защитника сборной РФ Федора Кудряшова.

"Сивасспор" – один из лидеров турецкого чемпионата, а клуб из Антальи ведет борьбу за выживание. Но победа досталась "Антальяспору". Единственный мяч был забит на 81 минуте защитником Вейселом Сари, которому ассистировал Федор Кудряшов.

"Антальяспор" набрал 30 очков и поднялся на 11 место. "Сивасспор" с 49 очками остался четвертым. Возможно, это был последний матч в национальных чемпионатах перед перерывом, связанным с пандемией коронавируса.



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