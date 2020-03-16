Россия ограничит въезд для иностранцев

16.03.2020, 21:30, Новости дня

Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцам, сообщило российское правительство.

Мишустин в воскресенье и понедельник провел переговоры с премьерами Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, сообщается на сайте правительства.

«Мишустин проинформировал глав правительств, что для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции в соответствии с российским законодательством и положениями применимых международных договоров Российской Федерации правительством Российской Федерации принято решение с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 года временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», – говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение на въезд не будут применять в отношении дипломатов, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов и поездов, членов официальных делегаций и лиц, которые имеют дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника». Также ограничение не распространяется на лиц, которые постоянно проживают в РФ или следуют транзитом через воздушные пункты пропуска.

«Мишустин подчеркнул, что принимаемые Российской Стороной меры соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, вызваны особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер», – говорится в заявлении.

В понедельник в Москве и Подмосковье запретили мероприятия с участием более 50 человек для предотвращения распространения коронавируса. Также в столице закрыты школы, в том числе спортивные, и учреждения дополнительного образования – до 12 апреля.

Министерство культуры РФ рекомендовало подведомственным учреждениям временно ограничить проведение массовых мероприятий, также иностранцам временно запрещено посещение учреждений культуры.

В понедельник правительство России закрыло границу с Белоруссией для передвижения людей.