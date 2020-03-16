 

Минск потребовал от РФ конкретной информации по закрытию границы

16.03.2020, 21:30, Новости дня

МИД Белоруссии сожалеет о решении РФ закрыть границы с республикой и ждет конкретной официальной информации о вариантах имплементации этой меры, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

«Сожалеем об озвученном на указанном фоне российской стороной решении о закрытии границы с Белоруссией. Находимся в ожидании конкретной официальной информации от российской стороны о вариантах и модальностях имплементации указанной меры», – передает его заявление РИА «Новости».

В понедельник правительство России закрыло границу с Белоруссией для передвижения людей, однако белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что его озадачило такое решение. Он заявил, что хочет обсудить этот вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным.

Позже российское правительство сообщило, что с 18 марта по 1 мая въезд в Россию ограничен для всех иностранцев.



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