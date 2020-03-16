Ракета «Союз» со спутником «Глонасс» стартовала с Плесецка

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16.03.2020, 21:30, Новости дня

С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М», сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«В понедельник, 16 марта, в 21.28 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром «Плесецк») в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Это второй пуск «Союза-2» с Плесецка в этом году.

Позже Минобороны сообщило, что в 21.38 разгонный блок «Фрегат» со спутником «Глонасс-М» штатно отделился от ракеты «Союз-2.1б», приступив к выведению спутника на расчетную орбиту. Это займет несколько часов.

Отметим, что в конце января из-за сбоя в электрооборудовании носителя был отменен запуск ракеты «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» с космодрома Плесецк. Ракету сняли со стартового стола.

В феврале «Союз-2.1а» запустил этот спутник в космос, однако третья ступень недоработала. Вывести «Меридиан-М» на орбиту помогли системы управления «Фрегата».



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