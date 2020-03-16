Белый дом готовит пакет помощи американским авиакомпаниям

16.03.2020, 21:16, Новости дня

Белый дом готовит пакет финансовой помощи в связи с резким снижением спроса на транспортные услуги. Как ожидается, пакет будет включать прямую помощь, займы и налоговые льготы, рассказали в понедельник знакомые с ситуацией источники.

Американские авиалинии сократили количество рейсов и на прошлой неделе встретились с представителями Белого дома, отметив необходимость срочных мер. Как сообщают источники Reuters, Национальный экономический совет и Министерство финансов готовят пакет помощи и ведут переговоры с законодателями. Советник Белого дома по экономике Ларри Кадлоу в понедельник рассказал журналистам, что администрация «рассматривает» возможность оказать помощь американским авиакомпаниям.