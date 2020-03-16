CAS отказался от очных слушаний из-за коронавируса

16.03.2020, 21:12, Новости дня

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне до 1 мая не будет проводить очные слушания на фоне ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба суда.

«В зависимости от обстоятельств каждого отдельного случая арбитрам и сторонам рекомендуется проводить слушания посредством видеоконференции или отменять их. Если такие меры невозможны или нецелесообразны, слушания должны быть отложены до мая 2020 года или позднее. В зависимости от развития вспышки COVID-19 запрет на проведение очных слушаний может быть продлен», – цитирует заявление РИА «Новости».

В конце февраля сообщалось, что CAS может отложить рассмотрение спора между РУСАДА и ВАДА по поводу отстранения российских спортсменов от мирового спорта до окончания летних Олимпийских игр в Токио.