Московский зоопарк закрыли для посетителей

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16.03.2020, 21:12, Новости дня

Из-за угрозы распространения коронавируса Московский зоопарк временно перестает принимать посетителей с 17 марта до 10 апреля, сообщила директор зоопарка Светлана Акулова.

«Московский зоопарк временно перестает принимать посетителей с 17 марта до 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса. Мы вынуждены пойти на это ради вашей безопасности», – передает слова Акуловой РИА «Новости».

По ее словам, со вторника к видеотрансляция подключат борнейских орангутанов, равнинных горилл и белых медведей.

«Просветительская деятельность тоже не прекратится. Кружкам Московского зоопарка уже более 100 лет – и карантин не помешает им работать. Открытый лекторий будет переведен в режим онлайн-трансляций в социальных сетях. Биологический кружок Манулята и кружок английского языка «Начинающий путешественник» будут функционировать в онлайн-режиме», – добавила директор.

Она отметила, что для посещения остаются открытыми центр воспроизводства редких видов животных под Волоколамском и филиал зоопарка в Великом Устюге.

В понедельник в Москве и Подмосковье запретили мероприятия с участием более 50 человек для предотвращения распространения коронавируса. Также в столице закрыты  школы, в том числе спортивные, и учреждения дополнительного образования – до 12 апреля, а Министерство культуры РФ рекомендовало подведомственным учреждениям временно ограничить проведение массовых мероприятий.

Кроме того, РФ до 1 мая закрыла границы для иностранцев.



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