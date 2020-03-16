РЖД прекратили сообщение с Казахстаном

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16.03.2020, 21:12, Новости дня

РЖД с 17 марта временно прекращают международное железнодорожное сообщение с Казахстаном из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе компании.

«В соответствии с уведомлением АО «НК «Казахстан Темир Жолы» (Казахстанские железные дороги) и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции … с 17 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование прямых международных пассажирских поездов. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно», – говорится в сообщении на сайте РЖД.

Пассажиры смогут вернуть неиспользованные проездные документы в отмененные поезда без взимания дополнительных плат и сборов.

Ранее РЖД приостановили сообщение с Азербайджаном и Узбекистаном, а также с Латвией, Украиной и Молдавией.



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