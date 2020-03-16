Джиган в одиночестве прогулялся с маленьким сыном после рехаба

16.03.2020, 21:10, Разное

Рэпер Джиган проходил лечение в клинике для наркозависимых, но уже выписался. Многих поклонников удивил тот факт, что Оксана Самойлова разрешила супругу после рехаба выйти на прогулку с сыном.

Как известно, в канун 8 марта в семье музыканта произошел разлад: жена артиста Оксана Самойлова решила поместить его в рехаб. Затем Джиган начал публиковать странные фотографии в соцсетях, а его супруга и вовсе перестала заходить в Instagram. Появились слухи о скором разводе пары и даже лишении рэпера родительских прав. Впрочем, недавно Самойлова развеяла все домыслы, заявив, что никакой ссоры между ними не было, и она не собирается отбирать у Джигана права на детей.

Вскоре исполнителя выписали из клиники для наркозависимых, а теперь он вышел на прогулку с сыном, которому через несколько дней исполнится месяц. Поклонники размышляют, правильно ли поступила Самойлова, оставив младенца наедине с мужем.