Кристина Асмус прячет свою располневшую фигуру

16.03.2020, 21:10, Разное

Кристина Асмус ради съемок пришлось набрать лишний вес. Теперь актриса прячет свою располневшую фигуру под нарядами со свободным силуэтом.

Ради съемок в фильме «Булки» режиссера Олега Асадулина Кристине Асмус пришлось поправиться. Сейчас звезда не может носить наряды, которые облегают, поэтому она обновила гардероб. Актриса добавила туда свободные наряды, появилось много одежды черного цвета, который, как известно, стройнит.

Не так давно Кристина Асмус объявила, что теперь ее меню похоже на рацион ее супруга Гарика Харламова. Знаменитость рассказывала, каким способом намерена набирать вес для новой роли. Ее рацион теперь будет 18-разовый, она станет есть жирную, вредную еду.

Кристина Асмус всегда боялась поправиться и хотела сохранить тонкую талию. Однако придет время, и актрисе придется убирать лишние килограммы, которые нужны были для кинофильма.