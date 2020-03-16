 

Александр Лукашенко посоветовал лечить коронавирус работой на тракторе

16.03.2020, 21:10, Разное

Александр Лукашенко провел совещание с правительством Белоруссии и назвал необычный метод противодействия коронавирусу. По президента Белоруссии мнению, в этом случае хорошо поможет работа в поле на тракторе.
По мнению белорусского лидера, на планете абсолютно зря паникуют в связи с распространением коронавируса, а людям необходимо больше трудиться, а не поддаваться общим негативным настроениям. За занятостью населения страны ее глава следит, занимаясь просмотром телевизора. Как выразился Александр Лукашенко, ему приятно видеть, когда жители села работают на тракторе, и никто при этом не говорит про коронавирус. «Трактор всех вылечит», – заметил президент.

Александр Лукашенко недоволен решением Кремля закрыть рубежи между двумя государствами. Он считает, что это негативно скажется на экономике, и настаивает провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по данной проблеме. Руководитель Белоруссии уверен, в Москве не подумали о последствиях, поэтому РФ нужно, объединив усилия, организовать помощь на общей границе.

Согласно последней информации, на территории Белоруссии подхватили коронавирус 27 человек, а в мире – около 169 000 людей. ВОЗ огласила, что вспышку можно охарактеризовать как пандемию.



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