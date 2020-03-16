 

Зеленский заявил, что Верховная Рада не должна прекращать пленарные заседания в период карантина

16.03.2020, 21:07, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против планов Верховной Рады отменить пленарные заседания на период вспышки коронавируса. Об этом он сказал в видеообращении, которое размещено на странице Офиса президента в Facebook.

Он отметил, что именно сейчас работа парламента очень важна.

“По моему мнению, изменение плана работы Верховной Рады недопустимо. Сейчас, в ситуации мировой пандемии и угрозы глобального финансового кризиса, парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы, внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы, назначить министров экономики и энергетики, генерального прокурора Украины. Быстрые реформы – это скорая помощь для экономики. Без них – экономическая кома”, – заявил Зеленский.

Звернення Володимира Зеленського щодо заходів, які допоможуть призупинити поширення коронавірусу територією України.

Володимир Зеленський розповів про низку невідкладних заходів, що допоможуть призупинити поширення коронавірусу територією України. Крім того, Президент обіцяє максимально часто інформувати співгромадян про актуальну ситуацію щодо протидії недузі.

Posted by Офіс Президента України on Esmaspäev, 16. märts 2020

16 марта на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил, что пленарные заседания, намеченные на 17–20 марта и 31 марта – 3 апреля, не состоятся из-за эпидситуации в стране. Депутаты переходят в режим работы в комитетах, сказал спикер.

17 марта Рада планирует провести внеочередное заседание, чтобы изменить календарный план работы, а также рассмотреть вопросы, связанные с противодействием распространению коронавируса.

Сейчас Рада рассматривает законопроект о введении рынка земель сельхозназначения. Перед вторым чтением к нему подали 4018 поправок, осталось рассмотреть около 700.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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